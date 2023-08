Le RSD Jette veut aller loin en Coupe de Belgique : “Nous rêvons d’affronter une équipe de D1”

Affronter une équipe de D1 en Coupe de Belgique, c’est s’offrir une affiche de gala mais aussi s’assurer une belle rentrée d’argent. Une donne non négligeable pour un club amateur comme Jette. “Nous savons qu’un bon parcours en Coupe de Belgique peut nous faire souffrir ensuite en championnat. Mais nous avons envie d’offrir une belle affiche au club et à tous ses membres. Et puis, pour un club comme le nôtre, qui n’a pas un mécène pour injecter de l’argent, nous pourrions nous offrir une belle rentrée financière en affrontant une D1. En inversant la rencontre, nous pourrions envisager recevoir une recette entre 30 000 et 50 000 euros, soit la moitié de notre budget.”

Une chose est certaine, le président du RSD Jette croit en son équipe. Le mercato a été une réussite et la préparation confirme que la direction a fait les bons choix. “Nous avons ciblé de très bons transferts, l’équipe est bien équilibrée et se porte très bien. Il y a également une très bonne ambiance au sein de l’effectif.”

guillement "À 86 ans, accéder à cette D1 ACFF serait une consécration.”

Un effectif composé de profils intéressants et bien dirigé par le staff de Michel Delph. “Nous avons une défense solide, de très bons joueurs de flancs et des profils différents très intéressants. Le stage a été très bon, le staff est très professionnel et a bien le groupe en mains. Je suis très optimiste pour cette saison.”

Jette vise la D1 ACFF

Avec la scission de la Nationale 1 et la création de la D1 ACFF, le RSD Jette se montre même très ambitieux pour cette nouvelle saison. “Il devrait y avoir six montants et nous visions ce Top 6. La D1 ACFF est un objectif pour nous, tout en respectant nos budgets. À 86 ans, accéder à cette D1 ACFF serait une consécration.”