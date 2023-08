Après son exploit, le Crossing veut poursuivre : “On veut aller le plus loin possible”

Après avoir étrillé Willen Is Kunnen Eine lors de son entrée en lice en Coupe de Belgique, le Crossing avait livré une prestation aboutie le week-end dernier contre une belle équipe d’Hasselt. Une victoire au caractère des Schaerbeekois qui venait confirmer le début de préparation très satisfaisant des joueurs de Dave De Herdt. Ce dimanche, les Schaerbeekois se voyaient proposer un sacré défi avec la réception de Heist, pensionnaire de Nationale 1, dans le cadre du quatrième tour de la Coupe de Belgique. Face à un adversaire évoluant deux divisions au-dessus, les joueurs du Crossing avaient donc un bon test devant eux, à une semaine de la reprise du championnat. Ce test, les joueurs schaerbeekois l’ont pris avec beaucoup de sérieux et une envie certaine de créer l’exploit. Tout a d’ailleurs bien débuté pour les Bruxellois puisque Yagan ouvrait déjà la marque au quart d’heure. Heist égalisait dans la foulée, mais pas de quoi abattre les Schaerbeekois qui repartaient à l’assaut du but visiteur et reprenaient les commandes via De Almeida. Le scénario ne changeait pas à la reprise, le Crossing évoluait sans complexe et c’est presque logiquement que Malela faisait le break. Heist était dans les cordes et ne revenait pas dans la partie, le Crossing assurant la victoire avec un nouveau but de De Almeida (4-2) et sa qualification pour le cinquième tour. Le Crossing n’est plus qu’à un match d’une rencontre de gala face à une formation de D1A. “Par rapport à la semaine dernière, les joueurs ont été bons sur l’ensemble des deux mi-temps, c’est très encourageant pour la suite”, se félicite Erdal Sevik. Un président du Crossing heureux de cette belle qualification. ” Ça fait toujours plaisir de passer des tours en Coupe de Belgique. C’est toujours très agréable d’éliminer des équipes évoluant un cran plus haut. La qualité et la mentalité des joueurs est à mettre en avant.” Au prochain tour, le Crossing affrontera Verviers, avec l’envie de passer un nouveau tour et s’offrir un match de gala. “On veut aller le plus loin possible et pourquoi pas rêver d’un derby bruxellois contre une équipe de D1A.”