Mais ce dimanche, la différence ne s'est pas vue sur le terrain du Crossing.

Au terme d'un match maitrisé, les Schaerbeekois l'ont emporté 4-2!

Après avoir pris au quart d'heure l'avance via Yagan, Heist avait égalisé à 1-1. Mais au Crossing, on entend bien poursuivre l'aventure en Coupe. De Almeida et Malela ont vite remis les Bruxellois dans le bon sens du match pour se qualifier pour le 5e tour et se retrouver avec une nouvelle belle affiche.