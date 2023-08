Si le début de rencontre était équilibré, Verviers parvenait à ouvrir la marque peu après la demi-heure. Schaerbeek a de la ressource et Rucquois rétablissait la parité mais un but contre son camp de De Marrée remettait les Verviertoirs aux commandes juste avant la pause. "Le juge de ligne lève le drapeau, les joueurs s'arrêtent et notre adversaire en profite", regrette Erdal Sevik, le président du Crossing.

Pas de quoi abattre des Schaerbeekois qui avaient forgé l'exploit une semaine plus tôt en sortant Heist, pensionnaire de Nationale 1. Dave De Herdt effectuait alors des changements qui allaient porter leurs fruits. Verviers obtenait des occasions de faire le break mais à un quart du terme, Ben Yagan, monté au jeu, catapultait un coup franc dans le but de Rico-Garcia. "Le coach avait décidé de faire tourner un peu l'effectif en vue du match de championnat de mercredi mais il a fait monter les joueurs qu'il fallait en deuxième période", ajoute Erdal Sevik.

La partie venait de basculer et le Crossing prenait un ascendant psychologique qui allait s'avérer décisif puisque dans les derniers instants du temps réglementaire, Roisin venait planter le 2-3 et offrir la victoire à ses couleurs. "Cette qualification est une très grosse satisfaction."

Une qualification pratiquement historique pour les Schaerbeekois. "En dix ans de présidence, c'est la première fois que nous allons aussi loin en Coupe de Belgique. Nous continuons d'écrire notre histoire, nous espérons ajouter une nouvelle étape à cette belle aventure, même si le championnat reste notre priorité", ponctue Erdal Sevik, qui verra ses troupes affronter Grotenberge (D3 VV) au prochain tour, à un match d'un duel de prestige face à une équipe de D1A.

Les buts: 31e Yilmaz (1-0), 37e Rucquois (1-1), 45e De Marrée csc. (2-1), 77e Ben Yagan (2-2), 90e Roisin (2-3).