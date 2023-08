Une vraie bombe en P1 Brabant : la direction d’Auderghem se sépare de Christophe Mortier

La direction de la Royale Union Auderghem a pris la décision, ce lundi 28 août, de rompre le contrat de son entraîneur principal, Christophe Mortier. Une véritable bombe que le club justifie. “Face à des divergences de point de vue ainsi qu’à des désaccords extra-sportifs, le club a préféré prendre une décision forte. Arrivé au club cet été après de nombreux échanges, dans le but de construire un projet à long terme, Christophe Mortier avait initialement paraphé un contrat de trois saisons avec la Royale Union Auderghem. Le club tient néanmoins à souligner son engagement personnel qui aura permis de participer partiellement à la préparation d’une saison historique, pour notre retour en 1re provinciale. L’ensemble du club remercie chaleureusement Christophe Mortier pour son investissement personnel et l’engagement manifesté durant plusieurs mois. Nul doute que Christophe Mortier ainsi que ses adjoints, Fabian Bamps et Yvon Lazard, trouveront le défi qui convient. Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite de leurs carrières”, indique la direction auderghemoise dans un communiqué.