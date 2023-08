D2 ACFF : Ganshoren et Rebecq se neutralisent

À la demi-heure, premier coup dur pour Rebecq qui se verra obligé de sortir son homme en forme, Depotbecker, touché à la cuisse. Quelques minutes avant la mi-temps, la RUS obtiendra un deuxième penalty pour une faute de Amunga sur Coulibaly. Mais cette fois, Espeso Nunez s’imposera face à Camargo.

Le début de deuxième période sera dans la même physionomie que lors des 45 premières minutes. Rebecq mettra du temps à se remettre dans la partie et Ganshoren en profitera pour égaliser. S’en suivront l’une ou l’autre opportunité de part et d’autre ce qui pourra donner quelques regrets dans les deux cas.

Un partage qui avait de quoi tout de même donner le sourire à Pascal Pilotte, le coach ganshorenois. “À ce stade-ci de la saison, c’est surtout ce qu’on propose sur le terrain qui importe. Il y a encore tellement de travail à fournir que le score n’est pas important. Je suis très satisfait du visage affiché par mon groupe. On a réussi à rester dans ce match et même à le dominer dans certaines séquences. On a eu la place pour l’emporter, mais Rebecq aussi, on peut donc être content comme cela.”

Du côté rebecquois, et de Dimitri Leurquin, le son de cloche était quelque peu différent. “Nous sommes menés en début de rencontre, on parvient à inverser la tendance et on manque au moment de tuer le match. En plus de cela, on entame la seconde période de nouveau en mode mineur, et on se fait punir. On était au-dessus en termes de qualités et de jeu, nous devions gagner.”

FC Ganshoren – RUS Rebecquoise : 2-2

GANSHOREN : Espeso Nunez, De Graeve, Amali, Chiffi, Traore, Famo, Wola-Wetshay, Pierret (70e Manoka), Affalah, Javorina, Amunga.

REBECQ : Rousseau, Diarra, Morias, Demolie, Camargo, Gregoire (84e Devel), Van Landschoot, Polizzi (65e Kudimbana), Zorbo (70e Henri), Depotbecker (39e Contino), Coulibaly.

Arbitre : M. Sayoud.

Avertissements : Chiffi, Wola-Wetshay, Javorina, Gregoire, Demolie.

Les buts : 15e Traore (1-0), 19e Depotbecker (1-1), 25e Camargo sur pen. (1-2), 50e Amali (2-2).