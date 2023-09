L'ancien joueur du Standard, Geoffrey Mujangi Bia, signe en… D2 ACFF

Une sacrée recrue pour le club de Michael Vossaert. “C’est un super CV, un joueur qui va apporter toute son expérience au groupe et qui nous fera beaucoup de bien sur le plan offensif. Il connaît déjà pas mal de joueurs de l’effectif, il a vu plusieurs de nos matchs et il a affiché sa volonté de nous rejoindre, même si c’est au niveau amateur. Le cadre dans lequel il est arrivé lui fait plaisir, on a eu envie de faire quelque chose ensemble et on s’est rapidement mis d’accord”, se félicite le président de Ganshoren.