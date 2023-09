”En arrivant à Mons, nous savions que nous allions au-devant d’une soirée compliquée, au vu des ambitions et de la qualité du noyau de l’adversaire du jour et qui plus est, devant son public. Nous nous étions préparés à affronter l’orage mais pas suffisamment apparemment car les vingt premières minutes furent très compliquées et la carte rouge n’a fait que rendre les débats plus ardus encore. Du coup, la seconde période s’est assimilée à un petit calvaire (sic) car Mons a continué à aller de l’avant. Sincèrement, je n’aurais pas voulu être à la place de mes joueurs, tellement le contexte était défavorable. Dans ces conditions, impossible de trouver une quelconque stabilité pour stopper l’avalanche. Les circonstances ont été telles que je ne leur en veux pas. Je ne suis pas inquiet. D’autres que nous viendront mordre la poussière ici.”

Se profile maintenant un voyage à Ostende en Coupe alors qu’au départ, c’était aux Côtiers de se déplacer : “Ne pouvant pas proposer 300 places assises, on vase taper Mariakerke et qui est plus est, vendredi prochain, car la maréchaussée locale n’est pas disponible le week-end proprement dit.”

De son côté, Oumar Traore s’est rappelé au bon souvenir des montois en plantant son 3e but de la saison : “Notre objectif se limite d’abord à assurer notre maintien. On avisera pour la suite. Notre équipe doit prendre le temps de trouver la bonne cadence et l’indispensable cohésion. Nous sommes seize nouveaux cette saison…”