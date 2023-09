Le Crossing cartonne à Couvin, triplé de Rodrigue Mbenti (1-7)

Pour leur première à domicile, dans leur Roi Soleil, les Mariembourgeois s’attendent à rencontrer des difficultés, face à un des ténors de la série, le Crossing Schaarbeek. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le score reflète la différence entre les deux équipes. Si les hommes de Joël Van den Noortgate résistent durant les dix premières minutes, le verrou saute rapidement, sur le premier corner de la partie. Le grand Bruxellois Casagolda saute plus haut que tout le monde et ouvre le score (0-1). À partir de ce moment, la moindre erreur fagnarde se paie cash. En l’espace de onze minutes, les "Bleus" vont encaisser deux nouveaux goals, via un doublé de Morais. La rencontre est déjà pliée à la 21e (0-3). La carte rouge directe de Chamkha, pour un tacle trop appuyé, n’améliore rien. Mbenti s’en va faire 0-4 avant le repos.