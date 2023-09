Un match tactique entre Jette et Tournai : “Il y avait la place pour prendre les trois points”

La seconde période restait tout aussi équilibrée, le match était avant tout tactique mais dans une rencontre très fermée et pauvre en occasions, les Jettois héritaient toutefois de la balle de match à sept minutes du terme. Fotso jouait bien le coup dans la surface de réparation face à Diakhaby, l’arbitre n’avait d’autre solution que de siffler penalty et de jaunir le défenseur. Millet s’avançait mais expédiait son tir dans les nuages, gâchant l’occasion d’offrir à ses couleurs leur première victoire de la saison. “Je ne peux pas en vouloir à un joueur qui ose prendre ses responsabilités”, commente Delph.

Au final, Jette doit se contenter du point du partage mais sort de ce match avec quelques enseignements positifs. “Je suis content de ce que j’ai vu, contre une bonne équipe de Tournai. Nous avions été trop naïfs à Verlaine, ici, nous avons été plus consistants et plus costauds. Il y avait la place pour prendre les trois points mais je préfère mettre en avant la bonne réaction de mon groupe et la dynamique positive qui s’installe.”

Jette – Tournai 0-0

RSD Jette : Suederick, Camara, Massa (89e Cruz Dos Santos), El Ghraichi, Millet, Bosau Nketa (46e Ade Bandama), Kouame, Nsingi Bibuangu, El Hajjouji (72e De Oliveira), Nzayadiambu Lusevi, Njouokep Fotso.

FC Tournai : Gianquinto, Piéraert, Diakhaby, Dassonville Cordaro, Strobbe, Holuigue, Brouckaert (74e Calon), Henry, Destrain (65e Amury), Sylla.

Arbitre : M. Tanko.

Avertissements : Camara, Destrain, Kouame, Ade Bandama, Diakhaby.