Ganshoren va vivre son match de gala à Ostende en Coupe de Belgique : “On peut créer la surprise”

Un seul regret pour le club, celui de ne pas pouvoir accueillir cette rencontre dans ses installations. “Nous avions espéré jouer ce match de gala à la maison mais nous n’avons pas coché toutes les cases au niveau de la réglementation pour pouvoir l’accueillir. Dans un deuxième temps, nous souhaitions jouer ce match le dimanche, comme c’était initialement prévu, mais les autorités locales ont demandé que le match se joue le vendredi soir. C’est un peu dommage mais ça ne doit pas gâcher ce grand moment pour le club. C’est aussi l’occasion de montrer que Ganshoren évolue bien à l’échelon national, c’est une bonne chose pour la visibilité du club.”

Pour les joueurs aussi ce sera un grand moment. Jouer dans un stade de D1, ce sera nouveau pour la majorité du groupe. “Certains joueurs ont déjà connu ça car ils ont évolué à un haut niveau mais pour la majorité d’entre eux, ce sera une découverte, une expérience unique. Peu importe l’issue de cette rencontre, ce sera une expérience importante pour les joueurs.

Atteindre le stade des 32es de finale reste quelque chose de spécial pour un club amateur, encore plus pour un club familial comme le FC Ganshoren. “Nous avons abordé cette Coupe sans pression, on voyait ça comme des matchs de préparation intensifs pour un groupe qui a changé par rapport à la saison dernière, qui avait besoin de trouver ses marques et les bons automatismes. Plus loin nous allions en coupe, mieux c’était. Nous n’avons jamais calculé ou pensé à la suite, jusqu’à ce match à Monceau où nous avons appris qu’une qualification nous permettrait d’affronter Ostende au tour suivant. La motivation a alors été décuplée.”

Et elle le sera encore plus vendredi soir. “En coupe tout peut aller dans un sens comme dans un autre. Nous aurions très bien pu être éliminés par une équipe d’un niveau inférieur lors des premiers tours et ce vendredi, nous pouvons très bien créer la surprise face à une formation professionnelle. C’est la magie de la Coupe de Belgique.”

guillement "Ce n'est pas qu'un match de gala, nous irons à Ostende pour gagner."

Créer la surprise, c’est dans un coin de la tête du président ganshorenois. “Ce n’est pas qu’un match de gala, ça reste un match de coupe où tout est possible. Sur papier, nous ne partons pas favoris mais nous irons là-bas avec l’intention d’y faire quelque chose.”

La D1 ACFF un jour accessible ?

Avec la scission de la Nationale 1 au terme de cette saison et la création d’une D1 ACFF qui permettra à plusieurs clubs de D2 ACFF de monter à l’échelon supérieur, Ganshoren peut-il espérer un jour rejoindre l’échelon supérieur ? C’est une question qu’on se pose au sein du club. “Il faut d’abord travailler de manière intelligente avant d’y songer. Il faut avoir tout en mains pour y arriver. Nous avons des projets d’infrastructures qui doivent arriver, on essaie de développer notre école des jeunes afin d’augmenter les liens avec l’équipe première. Tout ça va nous permettre d’être un jour éligible à cette montée, car il y a quand même des conditions à remplir pour rejoindre cette D1 ACFF. C’est un processus qui va prendre quelques années et auquel nous nous attaquons dès aujourd’hui.”

Avant tout ça, il faudra d’abord assurer sa place en D2 ACFF cette saison. “Toutes les équipes se sont renforcées et sont très fortes, dans un championnat qui est très relevé. On fait avec nos armes et surtout un esprit de groupe qui nous anime. L’objectif principal sera de se maintenir en D2.”