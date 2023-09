Caroline Cavadini a débuté par une médaille d’argent sur le 100 m nage libre. “J’aurais pu être frustrée de terminer deuxième à quelques centièmes de la gagnante mais j’ai égalé mon meilleur temps que je n’avais plus sorti depuis 2016. Et je me suis offert un record de Belgique dans ma catégorie d’âge.”

Le lendemain, elle s’attaquait au 200 m crawl et au 50 papillon. “Tout s’est super bien passé sur 200 puisque j’ai décroché l’or et signé un record de Belgique. J’étais aux anges. Le 50 m papillon a eu lieu une heure plus tard et après mes deux premières courses réussies, j’ai eu un peu de mal à me remettre dans le bain de la compétition. Disons que j’ai correctement nagé, que j’aurais pu mieux faire mais que ça ne m’aurait pas permis d’aller chercher l’or.”

Caroline a bouclé ses championnats du monde par une médaille de bronze sur 50 m nage libre. “J’ai raté mon départ et je me suis retrouvée dernière au moment de ressortir de l’eau. J’étais un peu frustrée mais je suis tout de même parvenue à remonter jusqu’à la 3e place.”

Caroline Cavadini a décroché quatre médailles aux championnats du monde masters de natation. ©DR

Au final, elle repart du Japon avec quatre médailles. “Si on regarde l’ensemble de ma compétition, le bilan est super positif. Je suis parvenue à gérer le climat chaud et humide, le décalage horaire, pour signer de bons chronos sur mes courses.”

De quoi la motiver pour la prochaine édition de ces championnats du monde. “Ils auront lieu à Doha fin février, début mars. J’attends de voir quelles courses seront proposées et quels jours auront lieu la compétition car je ne suis pas une nageuse professionnelle, je dois jongler avec mon travail. Mais j’espère pouvoir y participer.”