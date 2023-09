Coupe de Belgique : Fin de la belle aventure pour Ganshoren, éliminé à Ostende

Du trajet en car depuis Ganshoren jusqu’à la montée sur le terrain à 19h57, les joueurs sont apparus concentrés, décidés à profiter du moment mais aussi à montrer une belle image. “Nous ne sommes pas venus ici pour perdre, c’est dans les têtes que ça se joue. Peu importe le niveau de l’équipe en face, c’est du foot, il faut jouer”, glissait Nathan Medard, le gardien, quelques instants avant de débuter la rencontre.

Si l’envie était présente dans la causerie, la concentration n’était pas au rendez-vous puisque 78 secondes après le coup d’envoi, sur un corner, la défense oubliait Henderson au point de penalty (1-0).

On sentait aussi un peu de stress et de fébrilité dans le chef de certains joueurs, avec quelques approximations tant dans le placement qu’à la relance. Mais Ganshoren avait le mérite de ne pas s’écrouler et de construire au sol depuis l’arrière, malgré les deux divisions d’écart qui séparent les deux formations. Une faute de main un peu inopinée dans le rectangle permettait toutefois aux Côtiers de doubler la mise avant la pause.

Les Ganshorenois gardaient la tête haute au retour des vestiaires, les joueurs de Pascal Pilotte mettaient même le nez à la fenêtre. Ostende parvenait toutefois à prendre le large durant les 25 dernières minutes, pour finalement s’imposer 5-0. "Quand on prend cinq buts sans en mettre un, c’est toujours désagréable mais il faut faire la part des choses, se rappeler les raisons pour lesquelles nous sommes arrivés ici et l’objectif que nous avions avant le match. Au final, mon seul regret, c’est de ne pas être parvenu à créer du danger”, analyse Pascal Pilotte.

Un coach qui reste fier de son groupe. “Malgré l’élimination, ça restera une belle journée, une très belle expérience dont ils se souviendront toute leur vie.”

Ostende – Ganshoren 5-0

Ostende : Brent, Vinck (66e Wylin), Basila, Laes (74e Medley), Tanghe, Osifo, Dewaele, Fuentes (46e Van Daele), Henderson (29e Berte), Atanga, Perez (66e Amade).

Ganshoren : Medard, Wola-Wetshay, Ouahouo (69e Kabera), Javorina, Amunga (82e De Graeve), Camara, Afallah (62e Hamdi), Chiffi (82e Pierret), Bia, Traore, Amali (62e Ilunga).

Arbitre : M. Cools.

Avertissements : Bia, Amunga.

Les buts : 2e Henderson (1-0), 37e Perez sur pen. (2-0), 65e Berte (3-0), 81e Berte (4-0), 92e Atanga (5-0).