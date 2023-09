Coupe de Belgique – Le Crossing à un match d’une D1A : “Tous les joueurs en rêvent”

Au club, on le sent, ce match a un parfum différent de tous les autres. “Il y a un peu plus d’excitation qu’à l’accoutumée au vu de l’enjeu que représente ce match de Coupe de Belgique. Nous sommes tous très motivés à l’idée de jouer cette rencontre, que nous abordons avec sérieux et en gardant les pieds sur terre.”

Affronter une équipe de D1A en Coupe de Belgique, voilà de quoi galvaniser n’importe quel joueur de football amateur. “Tous les joueurs de l’équipe rêvent d’affronter une équipe de D1. Ce serait un grand moment pour tout le monde, une belle récompense pour notre beau parcours.”

Ce parcours justement, il a étonné beaucoup de monde. Un peu moins au sein du vestiaire schaerbeekois. “Je ne suis pas vraiment surpris de notre parcours dans le sens où je connais les qualités de l’équipe. Le club a réalisé de beaux transferts et sur le terrain, nous y avons toujours cru, peu importe l’adversaire qui se trouvait en face de nous. Sans être arrogants, nous savons de quoi nous sommes capables, il y a beaucoup de confiance au sein de l’équipe et on a abordé chaque match sans peur, toujours pour l’emporter.”

Le Crossing qui aura aussi un rôle de favori à assumer en championnat. “Ça reste notre priorité. Mais si on peut franchir un nouveau tour en coupe, ce serait un beau cadeau pour le club et les supporters.”