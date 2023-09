À 30 secondes près, le Crossing laisse filer la qualification : “On ne peut s’en prendre qu’à nous-même”

Un sacré coup sur la tête de Schaerbeekois qui avaient tout entrepris pour tenir une qualification qui leur tendait les bras. Ils avaient parfaitement réagi à l’ouverture du score locale en égalisant juste avant la pause via Casagolda. Mieux, à six minutes du terme, Mbenti plaçait les Schaerbeekois aux commandes. La suite, on la connaît, Elene-Grotenberge égalisait à la 95e.

Une égalisation qui avait boosté les locaux qui faisaient 3-2 dès l’entame de la prolongation. Là encore le Crossing réagissait via Mbenti qui convertissait un penalty à la 101e. Mais le 4-3 d'Elene-Grotenberge à la 110e était le coup de trop sur la tête des joueurs du Crossing qui ne parvenaient plus à trouver l’énergie suffisante pour revenir une nouvelle fois au score. “Le 2-2 encaissé à la 95e a été un gros coup pris sur la tête. On en a pris un autre avec le 3-2 mais on est quand même revenu au score, avant de finalement abdiquer”, commente Fred Farin.

guillement "Nous avons oublié de tuer cette rencontre."

Le plus rageant dans tout ça, c’est que le Crossing a tout eu en mains pour assurer sa qualification. Mais les Schaerbeekois ont oublié de faire le break. “Sur un terrain qui ne nous permettait pas de développer notre jeu habituel, on a eu les occasions pour faire la différence et l’emporter. Malheureusement, nous avons oublié de tuer cette rencontre. Nous ne pouvons nous en prendre qu’à nous-mêmes.”

Déception et frustration étaient donc au rendez-vous, surtout quand on sait qu’au bout, il y avait un match de prestige face à une D1A. “Nous aurons tout de même vécu un beau parcours, livré de belles batailles et montré notre valeur. C’est dommage de louper ce match contre une D1A si près du but. À nous de tourner le bouton car le championnat reprend déjà ses droits mercredi avec un nouveau match important.”

Les buts : 43e (1-0), 45e Casagolda (1-1), 84e Mbenti (1-2), 90e+5 (2-2), 92e (3-2), 101e Mbenti (3-3), 110e (4-3).