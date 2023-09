Nous avons vécu de l’intérieur la journée de Ganshoren à Ostende : “Une belle expérience dont ils se souviendront toute leur vie” (PHOTOS et VIDÉOS)

Rendez-vous au club

Il est un peu moins de 16h quand les joueurs et le staff se retrouvent à la buvette du club pour attendre le car qui doit les emmener en direction d’Ostende. Calmes et sereins, les joueurs sont heureux de se retrouver, prêts à vivre ce grand moment.

Les joueurs embarquent dans le car. ©sterpigny

Musique, tactique et sieste durant le trajet

16h20 : le car est enfin là, les joueurs embarquent, direction Ostende. Alors que le staff parle tactique, les sourires sont de sortie côté joueurs. Certains se mettent dans leur bulle, casque sur les oreilles, d’autres discutent tactique et plusieurs profitent du trajet pour faire une sieste. À l’approche d’Ostende, l’excitation monte. Christian Famo dégaine le baffle et la musique met tout le monde en condition.

Dans le car. ©sterpigny

Découverte de la Diaz Arena

18h20 : après deux heures de trajet, les embouteillages étaient nombreux sur l’autoroute de la mer, les joueurs découvrent la Diaz Arena. Les téléphones sont de sortie, histoire d’immortaliser le moment et de faire découvrir le stade d’Ostende à leurs proches. “C’est mieux que Mons alors que Mons était déjà pas mal”, glissent certains joueurs. “C’est pour les enfants”, crie Camara. L’émerveillement est alors de mise au moment de découvrir l’impressionnant vestiaire visiteur et son espace. “C’est autre chose que notre vestiaire à Ganshoren”, sourient d’autres. Les joueurs ont ensuite le droit de monter quelques minutes sur la pelouse pour s’imprégner des lieux. “Si ce stade est à moitié rempli, ce sera quelque chose”, “C’est bien beau tout ça, mais on devra être sérieux et jouer”.

Place à la théorie

18h55 : Pascal Pilotte débute sa théorie. La tactique déjà dévoilée et travaillée la veille aux entraînements est réexpliquée à des joueurs attentifs et concentrés. “Si on doit être éliminés, je veux que vous n’ayez aucun regret. Je vous demande de jouer et pas de dégager tout le temps en tribunes. Ce match, il faut le jouer, il faut y croire. Ne vous précipitez pas, faites preuve de lucidité”, glissait notamment le coach pendant sa causerie de 15 minutes.

La théorie de Pascal Pilotte. ©sterpigny

Montée sur le terrain

19h20 : les joueurs débutent leur échauffement en saluant d’abord leurs supporters. Les joueurs rentrent dans leur match, l’échauffement est consciencieux. 29 minutes pour préparer au mieux ce grand moment.

Place à l'échauffement. ©sterpigny

Un dernier discours avant la bataille

19h50 : Quelques instants avant de débuter la rencontre, Pascal Pilotte rassemble une dernière fois ses joueurs pour un discours très motivant. “Profitez et dites-vous que quel que soit l’adversaire, ça doit rester un jeu. Osez jouer au football”, lance le coach alors que Nathan Medard, le gardien, ajoutait : “Pour certains c’est la première fois, pour d’autres peut-être la dernière. Prenons du plaisir et jouons en équipe.”

Une élimination mais un souvenir impérissable

21h50 : la rencontre prend fin, Ganshoren est éliminé. Malgré le 5-0 pris, les pensionnaires de D2 ACFF peuvent être fiers de leur parcours, eux qui n’oublieront jamais cette journée historique. “Malgré l’élimination, ça restera une belle journée, une très belle expérience dont ils se souviendront toute leur vie”, rassure le coach.

Un retour vers Ganshoren et la réalité

23h : les joueurs reprennent le car pour rentrer sur Ganshoren. La déception est déjà évacuée, les joueurs sont tournés vers mercredi et la réception de Rochefort. Une chose est certaine, ce groupe sortira grandi et plus uni après avoir vécu une expérience qui marquera à jamais leur carrière.