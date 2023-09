Un nouveau but encaissé dans la deuxième minute de jeu pour la troisième fois de suite qui avait le don de frustrer Pascal Pilotte et ses joueurs. “C'est difficile à en expliquer la raison mais c'est rageant. Nous devons changer ça car la mentalité est bonne", débute Amani Amunga.

Mais pas de casser l’envie des Ganshorenois qui ont tout simplement pris le reste de la première période à leur compte. Ils ont posé le pied sur le ballon, ont dirigé les débats et se sont montrés les plus dangereux. Notamment via Traore qui tentait sa chance dans toutes les positions mais trouvait à chaque fois Lentz sur sa trajectoire.

Ganshoren aurait mérité de revenir au score mais en football, seul le réalisme compte. "Même si nous avons encaissé très vite, nous étions au-dessus en première mi-temps. Mais nous avons manqué de réalisme", confirme Amunga.

Les locaux poursuivaient leur pressing en début de seconde période avant qu’une phase polémique ne vienne orienter la suite des débats. Alors que Bia se claquait, les joueurs de Rochefort décidaient de poursuivre l’action, qu’Azevedo ponctuait par un 0-2 qui passait mal dans les rangs locaux. “Je ne sais pas trop expliquer pourquoi nous avons été moins bons. Ce second but nous a fait mal", ajoute Amunga.

Ganshoren n'abdiquait pas mais sur un coup franc parfaitement distillé par Perseo, Lazitch venait tuer tout suspense (0-3) et Rochefort de signer un 9 sur 9. "Le début de match était idéal même si on a souffert pendant 15 minutes. Par la suite on a géré et puis on a tué le match. Ce 9 sur 9 est un début rêvé", se félicite Grégory Perseo.

Ganshoren – Rochefort 0-3

Ganshoren : Nunez, Medard, Javorina (83e Scholl), Wola-Wetshay, Afallah (83e Kabera), Camara, Chiffi, Tchoutang (75e Ilunga), Amunga, Bia (59e Pierret), Traore.

Rochefort : Lentz, Senga (80e Chen), Lazitch, Fiore, Remy, Wilmots (66e Ouedraogo), Englebert, Perseo, Said, Azevedo (77e Gall), Adu-Bonsu.

Arbitre : M. Bertholet.

Avertissements : Senga, Javorina, Wilmots, Gall.

Les buts : 2e Adu-Bonsu (0-1), 57e Azevedo (0-2), 78e Lazitch (0-3).