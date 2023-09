Anderlecht perd son premier match de championnat au Standard : “7 points sur 12, ce n’est pas assez pour un club comme le nôtre”

Anderlecht a concédé la première défaite de sa saison sur la pelouse de son rival historique et signe un début de championnat en demi-teinte, avec seulement sept points empochés lors des quatre journées initiales. “Nous sommes Anderlecht et un tel bilan ne suffit pas. Je suis obligé d’être honnête et de le reconnaître. Mais, selon moi, il ne sert à rien de paniquer en ce moment.”