D3A ACFF : Braine a fait souffrir le Crossing Schaerbeek jusqu’au bout

Après un début de match équilibré, les visiteurs appuient sur l’accélérateur et Braine doit faire le gros dos pendant un quart d’heure où les tentatives d’Abisian, Lufimbu et Casagolda ne sont pas cadrées.

À la reprise, Berghmans écarte des poings l’essai de Lufimbu puis on assiste à un premier tournant avec la deuxième jaune de Roisin qui empêche Derwa d’aller au bout de son action. Le second tournant intervient quelques instants plus tard lorsque le défenseur brainois trompe son propre gardien. En infériorité numérique, c’est au tour du Crossing de faire le gros dos. Braine fait le forcing mais se montre trop précipité dans le dernier geste malgré deux arrêts de Jacops sur une tête de Latorre et un envoi de Tis. “On leur donne le but alors qu’on commençait à être bien après l’exclusion et on aurait dû faire plus circuler le ballon, poursuit Axel Smeets. Cela dit, je suis triste pour les joueurs car les consignes ont été respectées à la lettre. On sort néanmoins de ce match la tête haute et si on continue avec le même état d’esprit, on prendra beaucoup de points à la maison.”

Les Bruxellois ont renoué avec le succès après leur élimination en Coupe et leur première défaite en championnat. “C’est typique d’un match qui aurait été plus facile en marquant en première mi-temps et même si on a eu 70 % de possession, on gagne avec un but du défenseur adverse, note le T1, Dave De Herdt. Une fois à dix, il a fallu aller à la guerre dans les duels et les deuxièmes ballons, et on l’a fait avec une mentalité exceptionnelle. Après la frustration de mercredi dernier et deux semaines où l’on a enchainé les matches avec la chaleur, on s’en sort quand même avec un 12/15.”