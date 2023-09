La nouvelle vie de Geoffrey Mujangi Bia à Ganshoren : “Apporter mon expérience au groupe”

Après ses passages à Charleroi et au Standard, Bia a enchaîné les clubs, passant par la Suisse, la Turquie, Lokeren, Israël, Virton et puis Mandel United la saison dernière. Beaucoup de changements mais le voilà désormais à Ganshoren, au sein d’un club familial qui peut lui apporter beaucoup. Si ce choix de destination a surpris, le milieu offensif n’a pas opté pour Ganshoren par hasard. “J’ai grandi dans la région, Ganshoren est un club situé tout près de chez moi. Je connaissais déjà pas mal de gens au sein du club et j’ai été très bien accueilli par tout le monde”, ajoute celui qui va découvrir le monde amateur pour la première fois de sa carrière.

guillement "J'essaie avant tout d'apporter mon expérience à mes équipiers."

S’il n’évolue plus au sein du football professionnel, Bia compte bien utiliser ce qu’il a appris tout au long de sa carrière pour aider sa nouvelle équipe à grandir. On l’a déjà vu lors de ses premiers matchs, il doit devenir le leader de cette formation. “J’essaie avant tout d’apporter mon expérience à mes équipiers, c’est pour ça que je suis venu à Ganshoren. Dans le jeu, je suis là pour essayer d’aider l’équipe en possession, pour ressortir le ballon vers l’avant. Je n’en suis qu’à mes débuts avec Ganshoren, j’espère prendre mes marques petit à petit et apporter ma pierre à l’édifice. Et que l’on pourra bien progresser ensemble.”

Lorsque nous avions suivi les Ganshorenois à Ostende pour leur match de Coupe de Belgique, nous avions constaté toute son importance. Sur le terrain mais aussi dans le vestiaire. “Malgré l’élimination, on a pu retenir plusieurs positifs intéressants. L’abattage et le fait que l’on se soit battu jusqu’à la fin. Même face à une équipe qui nous était supérieure physiquement et techniquement, nous avions essayé de sortir le ballon proprement. On doit bâtir là-dessus, sur cette mentalité, car en championnat, nous rencontrerons des équipes bien plus faibles, face auxquelles nous devrons appliquer ce que nous avons retenu de cette expérience.”

À lire aussi

Si le début de saison a été compliqué en termes de points, avec un nul contre Rebecq et deux défaites face à Mons et Rochefort, Ganshoren a relevé la tête en s’imposant 3-0 face à Verlaine ce week-end. “On a joué contre des formations qui ont affiché pas mal d’ambitions. Nous sommes encore une équipe en construction avec pas mal de nouveaux joueurs. On va avancer étape après étape. On est en train de bâtir les fondations et ça va se voir au fil de la saison”, conclut Bia.

Pascal Pilotte : “Geoffrey a déjà marqué les esprits”

En tant que coach, Pascal Pilotte se réjouit de posséder un joueur comme Bia au sein de son effectif. “Geoffrey apporte une prestance, c’est quelqu’un qui en impose dans le vestiaire. Tout le monde sait qui il est, connaît sa carte de visite mais dans le football, on sait bien qu’il ne suffit pas d’avoir un CV, il faut prouver sur le terrain, ce qu’il a déjà fait. Il a déjà marqué les esprits avec des prestations en phase avec ce qu’on attend de lui”, explique le technicien.

Un joueur qui va faire grandir son équipe. “Par moments, on remarque que ça va un peu trop vite pour les autres mais c’est ce qui va tirer le groupe vers le haut. Sur le terrain, c’est notre régulateur, il dispose d’une très bonne intelligence de jeu. On attend de lui qu’il fasse jouer les autres, qu’il se montre disponible. Qu’il soit celui à qui on peut donner les ballons.”

L’ancien Rouche se montre également très humble. “Il n’est pas arrivé à Ganshoren avec un esprit de joueur professionnel prétentieux. Il sait qu’il a rejoint un club amateur, avec un groupe amateur. Il essaie de rester au-dessus de la mêlée, mais pas trop.”