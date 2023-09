La bonne réaction du Crossing face à Ciney : “Nous n’avons joué qu’une heure”

guillement "J’aurais pu sortir 4-5 joueurs après une demi-heure de jeu."

Il a finalement fallu attendre une superbe ouverture de Ben Yagan en direction de Lufimbu pour voir l’attaquant rétablir la parité d’un plat du pied plein de sang-froid. Mieux, juste avant la pause, Casagolda était au bon endroit pour rependre de la tête le centre de Ben Yagan. “Ce 2-1 n'a rien changé à mon état d’esprit. Je ne suis vraiment pas content de ce que nous avons proposé durant les 45 premières minutes”, ajoute le coach.

Fort de leur avantage, les Schaerbeekois se sont rapidement mis à l’abri au retour des vestiaires. Casagolda inscrivait le 3-1 en renard des surfaces qu’il est alors que Mbenti profitait d’une grossière erreur de la défense visiteuse pour fixer la marque à 4-1.

Une note qui aurait pu être plus salée si les Schaerbeekois avaient fait preuve de moins de nonchalance dans le dernier geste. Qu’importe, la réaction a été bonne et la victoire est au bout. “Nous étions un peu trop relax à 4-1 mais ce score n’est pas trop mal pour une équipe qui n’a joué qu’une heure finalement. Nous allons retenir les leçons de ce match, ce que nous avons proposé après une première demi-heure pas au niveau et puis, le plus important, les trois points pris.”

Crossing – Ciney 4-1

Crossing : Jacops, Caignau, De Marrée, Rucquois, Malela (38e Tshibay), Mabika (69e Taybi), Mbenti, Absisan, Yagan (78e De Almeida), Lufimbu, Casagolda.

Ciney : Monteleone, Gaziaux, Hanneuse (60e Despas), Michels, Poncelet, Fondaire, Otte, Bwangombo, Antoine (56e Delon), Claude (65e Boudjemaa), Arnauts (60e Bruckner).

Arbitre : M. Baudon.

Avertissements : Hanneuse, De Marrée, Otte.

Les buts : 19e Claude (0-1), 38e Lufimbu (1-1), 43e et 52e Casagolda (2-1 et 3-1), 67e Mbenti (4-1).