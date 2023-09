Lufimbu le bourlingueur veut se poser au Crossing : “Je veux aller le plus haut possible avec le Crossing”

Mais à 30 ans, son statut a changé. Grâce aux 17 buts qu’il a planté avec les Rebecquois la saison dernière en D2 ACFF, il est revenu à Schaerbeek avec une étiquette de buteur qu’il est prêt à assumer. “L’ambition personnelle n’est pas ma priorité en évoluant dans un club comme le Crossing. Mais c’est vrai que lorsque vous sortez d’une saison où vous avez planté 17 buts, vous vous devez d’être ambitieux. Et c’est ce que je viens montrer ici.”





Très en vue au cours des deux dernières saisons, Ricci Lufimbu a clairement franchi un cap dans sa carrière. “Quand vous marquez autant de buts et que vous jouez autant de matchs, vous passez naturellement un cap. Cette année, mon statut est un peu différent car tout le monde s’attend à ce que je confirme ce que j’ai fait la saison dernière.”

Et avec des ambitions collectives. “Je veux me battre pour être champion, pour aller chercher ce que ce club mérite d’avoir. Nous avons vécu une très longue préparation et un très beau parcours en Coupe de Belgique. Il est impossible que nous ayons des regrets en fin de saison avec un tel groupe.”

Dans cette équipe justement, on retrouve pas mal d’éléments d’expérience. Des joueurs comme Casagolda ou Ben Yagan avec qui Lufimbu prend un malin plaisir à combiner sur le front de l’attaque. “Sans oublier Mbenti ou Morais, ce sont de super joueurs. De bons gars en plus, c’est un réel plaisir de jouer avec eux.”

Le tout, dans une D3 qui lui convient à merveille, même s’il n’a pas fait une croix sur son ambition d’évoluer plus haut. “L’écart entre la D2 et la D3 n’est pas si énorme que ça. Disons que j’ai reculé pour mieux rebondir car j’ai je veux aller le plus haut possible avec le Crossing.”

Dimanche, il a livré une prestation solide. Énormément d’appels dans la profondeur et surtout un nouveau but inscrit, son deuxième de la saison. “Marquer est toujours un moment agréable pour un attaquant, ce but me fait d’autant plus plaisir qu’il a permis à l’équipe de se relancer dans le match. Mais de ce dimanche, je préfère retenir la réaction collective.”

Car dimanche, le Crossing a été malmené en début de match par une formation de Ciney bien organisée. “On a connu 35 minutes de flottement avant d’apporter nitre réaction par la suite. Une belle réaction collective dont il faut garder les enseignements pour la suite de la saison.”