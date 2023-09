Le Docteur Van Vracem court le marathon en 2h25 : “Je peux encore améliorer ce chrono dans le futur”

Ce week-end, c’est du côté de Berlin qu’il s’est attaqué à la mythique distance, non sans une certaine appréhension. “Il s’agissait de mon quatrième marathon depuis 2021 mais j’avais à chaque fois été très déçu de mes trois premiers marathons. Mon meilleur temps était de 2h35 mais j’espérais à chaque fois passer sous la barre des 2h30. J’ai changé d’entraîneur après le marathon d’Amsterdam en octobre 2022, de méthode aussi, avec un type d’entraînement différent”, débute-t-il.

Son meilleur chrono

Un changement gagnant puisque l’Ucclois a battu son record sur la distance. “J’avais battu tous les records cette année sur 10 km, 5km, sur les cross, j’étais donc plus confiant cette fois-ci. Je ne m’étais toutefois pas fixé d’objectif de temps avant le départ, si ce n’est celui de descendre sous les 2h30. Je suis parti assez calmement et au semi-marathon, j’étais beaucoup mieux que ce que je pensais. J’ai donc accéléré et rattrapé énormément de concurrents, ce qui était assez grisant comme sensation. Au final, je signe un chrono de 2h25'52'' et bats mon record de 10 minutes, bien au-delà de mes espérances.”

Après trois marathons plus compliqués que prévu, Arnaud s’est réconcilié avec la distance mythique. “C’était vraiment trois échecs et je m’étais même dit que si je ratais celui de Berlin, cela signifierait que je ne suis peut-être pas fait pour le marathon. Ce résultat à Berlin m’a finalement bien boosté et je pense que j’ai un avenir dans cette discipline. Je sens que je peux encore améliorer ce chrono dans le futur.”

Arnaud Van Vracem a couru le marathon de Berlin en 2h25'52''. ©dr

Passer des courtes distances à celle du marathon, une envie qui titillait le Bruxellois depuis un petit temps. “Je cours depuis que j’ai 7 ans, j’ai un peu tout fait. De la piste, des cross, des joggings mais à 33 ans, je sens que je n’ai plus autant de vitesse qu’avant. Le marathon représentait quelque chose de mythique pour moi, j’étais obligé de me tester au moins une fois sur cette distance. C’est une préparation un peu différente mais j’ai toujours eu l’impression que j’étais plus fort au fur et à mesure que la distance augmentait. Mes trois échecs m’ont fait douter mais aujourd’hui, je sens que je peux encore aller chercher le meilleur potentiel de moi-même sur cette distance, surtout à mon âge.”

S’il ne sait pas encore quelle sera sa prochaine destination, Arnaud a des rêves en tête. “J’ai envie de courir les six grands marathons majeurs dans le monde. J’en ai déjà fait deux avec Berlin et Boston, reste désormais à savoir quel sera le prochain.”

Mais ce ne sera pas Bruxelles, qui a d’ailleurs lieu ce dimanche. “Le parcours actuel ne me donne pas envie. À Berlin, il y a 60m de dénivelé, pour 350 à Bruxelles. C’est un dénivelé énorme pour un marathon et puis le parcours n’est pas le plus excitant. Sans oublier que le niveau à Bruxelles n’est pas très relevé. À Berlin, je termine 121e en 2h25. Avec le même chrono à Bruxelles, je serais sur le podium.”

Le médecin marathonien

Le marathon, un nouvel effort que découvrir l’athlète habitué aux plus courtes distances. “La souffrance est différente. Il faut être plus fort mentalement vu la distance. Il faut bien gérer la nutrition aussi, qui est très importante dans un effort de plus de deux heures. Il y a une approche un peu plus scientifique derrière.”

Cette passion pour le marathon, Arnaud la combine avec son travail de médecin. Un job très prenant mais il veille toujours à aménager son horaire pour avoir la possibilité d’aller courir. “Comme je suis médecin généraliste à mon compte, je peux aménager mon horaire à l’avance. J’essaie de bloquer deux moments dans la journée pour aller courir, même si ça me fait parfois travailler jusqu’à 21 heures. Mais si ça me permet d’aller courir et de faire ce que j’aime, je ne trouve pas que c’est une contrainte.”