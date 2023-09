Après un break ressourçant, Sébastien Conte est en quête d’un nouveau challenge : “Cette petite pause m’a fait le plus grand bien”

Sébastien, la dernière qu’on vous a vu sur un petit banc, c’était à La Louvière. Que retenez-vous de cette expérience ?

”J’ai découvert un autre cadre, en dehors de Bruxelles. Une autre mentalité aussi, avec des Français qui m’ont permis de découvrir une autre culture du football. Nous avons gagné le tour final de D2 ACFF ensemble et nous ne sommes pas passés loin de la montée face à l’Antwerp. Mais même si nous étions montés, je ne les aurais pas accompagnés en N1 car les trajets devenaient impossibles à concilier avec la vie professionnelle et vie privée.”

Du coup, vous avez connu un été libre de tout engagement avec un club…

”Pour la première fois depuis 16 ans j’ai connu un été sans football. Ça m’a permis de partir plus longtemps en vacances et surtout de partager de bons moments avec ma famille. J’ai aussi pu faire des choses le week-end que le football ne me permettait pas. J’en ai profité un maximum et aujourd’hui, avec l’autorisation de ma femme et de mes enfants, je cherche un nouveau projet dans lequel me lancer.”

Quel genre de défi recherchez-vous ?

”Ce qui me motivera en premier, c’est le projet et pas vraiment le niveau. Un club à Bruxelles ou dans ces alentours car j’ai vécu quatre mois compliqués au niveau de l’organisation familiale en coachant si loin de la maison. Je veux simplement retrouver un bon projet, après une petite pause qui m’a fait le plus grand bien. Je suis désormais prêt à reprendre place sur le petit banc.”