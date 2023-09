Mathilde Deswaef va courir le semi-marathon de Bruxelles en la mémoire de Justine Dejemeppe : “Continuer à propager la vie en la mémoire de Justine”

”Le 2 mars dernier, ma meilleure amie, Justine Dejemeppe, est décédée en Argentine à la suite d’un tragique accident de voiture avec mon autre meilleure amie (qui, elle, va bien). Je devais les rejoindre cet été pour un bout de voyage ensemble après mes quelques mois passés à étudier à Portland”, débute Mathilde Deswaef.

Justine et Mathilde, deux athlètes qui ont grandi ensemble au travers de leur sport. “C’était mon amie depuis que j’ai 12 ans. On s’est rencontrées sur les bancs de l’école à Saint-Boni. C’est grâce à elle que j’ai commencé l’athlétisme quand j’avais 15 ans. On a ensuite fait nos études de droit ensemble. Justine a été athlète élite à la LBFA pendant les catégories U18-U20 et une partie d’U23. On a fait quelques stages LBFA ensemble. Elle a fait les EYOF, le Youth Mémorial Vandamme, des finales belges et de nombreux podiums (sur 400m). Ce dimanche je vais courir le semi-marathon de Bruxelles pour elle. Sa famille, très engagée, est en train de construire une maternité en son nom au Burkina Faso. Grâce au semi on va récolter un peu d’argent pour la maternité.”

Mathilde Deswaef ne sera pas seule dans cette aventure. Sa cause sera soutenue par un beau groupe de coureurs. “Nous serons une trentaine de coureurs amis et famille à courir pour elle avec plein de supporters le long du parcours. On s’est fait des t-shirts “Run for Justine” pour l’occasion. Avec la fleur du bouton d’or (celle qui était sur son faire-part de décès) et le tournesol (la dernière fleur qu’une amie commune a déposée sur son lieu de décès à Rio Grande en Argentine). Nous avons tous hâte d’être dimanche et de courir en son honneur et pour la maternité qui permettra d’accueillir de nombreuses femmes et enfants et de continuer à propager la vie en la mémoire de Justine.”

Mathilde le sait, l’émotion sera grande dimanche. Que ce soit au départ, durant la course et puis sur la ligne d’arrivée. Encore plus sur une course organisée à Bruxelles, leur ville. “Ce sera également un moment un peu symbolique. Courir à Bruxelles, pour Justine, pour la maternité… Justine était une de mes plus grandes supportrices en athlé. Toujours à me rassurer quand il y avait les stress pour les minima, toujours à envoyer un message d’encouragement avant une compétition… Elle me manque beaucoup. Ça me fait du bien de me dire que dimanche je vais courir pour elle. Et quand ça deviendra dur en fin de course, je me dirai que chaque 400m que je fais, c’est un 400m de plus pour elle (sa distance de prédilection).”

Une victoire pour Justine ?

Et qui sait, peut-être décrocher la victoire sur une discipline qui n’est pourtant pas sa distance de prédilection. “J’ai vu que l’année passée, le semi s’était gagné en 1h26. Il y a quelques années j’ai fait un semi en Flandre en 1h25. Du coup, je me dis que j’ai une carte à jouer pour m’approcher du podium. J’ai eu ma session d’examens en août et je viens d’être diplômée de mon master en droit mais ça fait maintenant trois semaines que je m’entraîne à nouveau mieux. Je suis curieuse de voir ce que je peux faire sur cette distance. Ce sera également un bon test pour décider de la suite des objectifs : cross long, court, indoor… ?”