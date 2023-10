Ganshoren est passé à un cheveu d’une folle remontada à Tournai

Les Sang et Or poursuivent sur leur lancée en inscrivant un très joli troisième but : la passe en profondeur de Holuigue est superbe pour Robail qui bat Nunez d’une pichenette de derrière les fagots.

En seconde période, les Tournaisiens sont assis entre deux chaises : avec deux buts d’avance, faut-il conserver cet acquis ou tenter de faire fructifier ? On ne met que huit minutes à avoir la réponse : Holuigue, décidément dans tous les bons coups, isole Robail à droite, il y va d’un petit solo dont il a le secret, tente le centre tir qui revient à Holuigue qui inscrit son second but de la soirée. On sait que les cinq minutes suivant un but sont importantes, les Tournaisiens vont une fois de plus relancer le suspense, autorisant Ilunga à surgir au deuxième poteau pour convertir un corner. Avant que Camara ne réduise la marque à 4-3, sans toutefois voir Ganshoren émerger. Camara faisait même 4-3, Pierret avait même la balle du 4-4 Gianquinto réalisait une parade exceptionnelle. “Jérémy tente la pichenette, le mauvais choix, mais je ne peux pas lui en vouloir parce qu’il a fait son match”, convenait Pascal Pilotte, coach bruxellois. “Par contre, il est grand temps que chacun mette ses ambitions au niveau de son potentiel. Je n’en dirai pas plus car il est dangereux de réagir à chaud.”

Tournai : Gianquinto, Piéraert, Diakhaby, Dassonville (77e Thambwe), Cordaro, Strobbe, Holuigue, Henry, Zanzan (68e Brouckaert), Robail (89e Amury), Destrain.

Ganshoren : Espeso Nunez, Nendaka (70e Scholl), Ouahouo, Kabera, Afallah (46e Amali), Camara (78e Famo), Chiffi (46e Amunga), Pierret, Manoka, Ilunga, Traore.

Arbitre : M. Fernandes Barros.

Avertissements : Afallah, Diakhaby, Ouahouo, Ilunga, Destrain.

Les buts : 8e Pierret (0-1), 12e Holuigue (1-1), 18e Destrain sur pen. (2-1), 25e Holuigue (3-1), 53e Holuigue (4-1), 58e Ilunga (4-2), 73e Camara (4-3).