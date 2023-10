Un cadeau, du progrès mais toujours pas de victoire pour Jette

Mais Jette a trouvé les ressources pour revenir dans ce match. Certes pas au score mais dans le contenu il y avait du mieux. “Nous avons commencé avec un système qui n’a pas bien fonctionné durant ces 25 premières minutes. Je l’ai adapté en offrant plus de largeur sur les côtés, l’équipe a bien réagi et a su adapter les nouvelles consignes.”

Les Jettois ont alors commencé à être plus dangereux, notamment en deuxième période où les velléités offensives étaient plus marquées. Mais quand une équipe est dans une spirale négative, il lui manque toujours un petit quelque chose pour aller au bout de ses actions. “Le contenu était bien meilleur. Nous avons pu nous créer des situations dangereuses, un face à face et quelques centres intéressants. Malheureusement nous n’avons pas pu en profiter. Et quand vous êtes dans une spirale négative, cela amène des attitudes plus négatives en fin de match, résultat d’une frustration qui persiste.”

Malgré tout, Michel Delph veut rester positif et confiant pour la suite. “Nous avons montré plus de contenu lors de nos deux derniers matchs contre Tubize et Binche que sur l’ensemble de ce début de saison, mais ça ne paie pas. La seule chose qui va nous sortir de ça, c’est une victoire.”

Jette – Binche 0-1

Jette : Suederick, De Oliveira (76e Parent), Nsingi, Scarantino, Millet, Dos Santos (46e Opoku), El Ghraichi, Orly, Camara (54e Massa), Fotso, Traore.

Binche : Lahaye, Renquin (88e Deliboyraz), Brichant, Scohy (73e Kalonji), George, Lespagne, Despontin, Louagé, Franquin, Sampaoli, Arslan (82e Frisanco).

Arbutre : M. Gabriel.

Avertissements : El Ghraichi, Nsingi, Massa, Arslan, George, Frisanco.

Le but : 6e Sampaoli (0-1).