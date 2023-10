Yves Vanderbecq, 55 ans, et toujours la même passion pour la course à pied

Parmi les participants, on retrouvait l’inusable Yves Vanderbecq. “Depuis que cette course fait partie du Challenge Delhalle, j’ai pris l’habitude d’y participer. C’est agréable de voir qu’il y a beaucoup de monde pour ce rendez-vous qui est une très belle course. On pourrait se dire qu’il va y avoir pas mal de route lorsqu’on court à Bruxelles mais ici, hormis le départ et l’arrivée, tout se court en Forêt de Soignes. Quoi de plus agréable ?”, nous confie-t-il.

Une course qui attire désormais des joggeurs venus de plus loin que Bruxelles ou le Brabant wallon. “Ça attire ceux qui font les courses du Challenge Delhalle. C’est une belle raison de découvrir une course qui mérite d’être courue au moins une fois.”

Pour sa quatrième participation aux Foulées des Flosses, Yves Vanderbecq prend toujours le même plaisir lorsqu’il court. Et ce, même si les années avancent. “L’allure diminue d’année en année, des petits bobos à gauche, à droite mais le plaisir de courir reste intact. C’est un plaisir de vivre la course mais aussi l’avant et l’après, de vivre ces moments de partage avec les autres participants.”

Car Yves Vanderbecq reste un visage incontournable des pelotons. Difficile pour lui de faire trois mètres sans être salué par un autre joggeur. Une petite notoriété toujours agréable à vivre. “On passe son temps à discuter, c’est l’autre côté très agréable de la course à pied.”

À 55 ans, Yves Vanderbecq n’est plus le joggeur qui s’imposait sur la majorité des courses auxquelles il participait. Si le côté compétition n’est plus le même, les plaisirs sont aussi tout autres. “Ça devient compliqué pour le scratch, disons que je vise la victoire dans ma catégorie”, sourit celui qui l’a fait en Vétérans 2 ce dimanche à Woluwe. “C’est quelque chose de naturel finalement et ce ne serait d’ailleurs pas normal que je gagne encore autant de courses à mon âge. J’ai eu mon temps, place aux jeunes.”

Romain Paul s’impose

En parlant de jeunes, c’est à un certain Romain Paul qu’Yves Vanderbecq a cédé le témoin. Ce dimanche, le Chaumontois s’est imposé sur la longue distance avec plus de trois minutes d’avance sur Nicolas Santini alors que Dorothée Cupers l’emportait chez les dames.