Jette, Ganshoren, Crossing, les clubs bruxellois en panne sèche

Ganshoren, pire défense de D2 ACFF

Ganshoren s’est offert un sacré lifting cet été. La quasi-totalité du noyau a été changée et Pascal Pilotte a pris la direction d’une équipe que Michel Delph avait coachée avec brio lors des dernières saisons. La direction savait que l’équipe aurait besoin d’un peu de temps pour trouver le bon rythme, mais le parcours en Coupe de Belgique qui avait mené les Ganshorenois jusqu’à un match de gala à Ostende laissait entrevoir de belles choses.

Le calendrier de début de saison, avec des matchs face aux ogres montois et rochefortois était trop rude mais la victoire contre Verlaine (3-0) avait permis à Ganshoren de lancer sa saison et d’afficher de l’optimisme pour la suite. Cette vague positive retombait rapidement avec deux défaites (Stockay et Tournai). Pascal Pilotte attendait une victoire de ses troupes ce week-end dans le duel des mal classés contre Hamoir. Mais face à l’avant-dernier, Ganshoren n’a pu faire mieux qu’un partage, laissant l’équipe en zone rouge, à une 16e place loin d’être en adéquation avec les attentes du club. “La rigueur et l’efficacité sont insuffisantes en ce moment”, commente le coach ganshorenois.

Ganshoren occupe donc la 16e place, avec cinq petites unités glanées en l’espace de sept rencontres et possède la pire défense de la série avec déjà 17 buts encaissés.

Jette, bon dernier, en attente d’un déclic

Comme à Ganshoren, Jette s’était offert un sacré remaniement au sein de son effectif avec une quinzaine d’arrivées et autant de départs. Sur papier, la direction semblait avoir bien travaillé en attirant des joueurs qui connaissent la série et disposent d’une bonne dose d’expérience, le tout encadré par un Michel Delph qui avait réalisé de l’excellent travail chez le voisin ganshorenois. Si les ingrédients sont là pour réussir la saison, la mayonnaise ne prend pas. Un petit point pris seulement depuis le début du championnat, une défense en difficulté (16 buts encaissés), la pire attaque de la série (7 buts) et une place de bon dernier qui fait tache. “Il y a à chaque fois des faits de jeu qui tournent en notre défaveur”, répète semaine après semaine un Michel Delph de plus en plus désemparé.

Le match de dimanche à Rebecq résumait à lui seul tous les maux jettois. Alors que le RSD semblait se diriger vers sa première victoire de la saison (1-2), deux phases arrêtées rebecquoises, dont une concédée au bout des arrêts de jeu (3-2), prolongeaient la série de défaites. “On avait fait le plus dur, mais une fois encore cela ne tourne pas pour nous”, lâchait le coach jettois, à une semaine d’un derby de la peur face au voisin ganshorenois.

Jette et Ganshoren s'affrontent samedi soir dans un véritable match de la peur.

Crossing : un favori en panne sèche

Au vu de son mercato royal et de ses exploits en Coupe de Belgique, le Crossing a logiquement été pointé comme le grand favori pour le titre en D3. Si les Schaerbeekois ont fait honneur à leur statut dès le début du championnat avec des victoires retentissantes (4-1 contre Beloeil et 1-7 à Couvin), la machine s’est enrayée une première fois en étant balayée par l’organisation d’Onhaye (0-4). Ce jour-là, les Namurois ont montré à tout le monde comment vaincre l’ogre schaerbeekois. Un bloc bas, peu d’espaces derrière et des contres très rapides. Une organisation dont se sont inspirés leurs futurs adversaires. Braine a failli réussir (victoire 0-1 difficile du Crossing) là où les promus Flenu et Arquet ont exécuté le plan à la perfection réalisant chacun le nul blanc face au Crossing. En panne sèche depuis deux semaines, les Schaerbeekois vont devoir s’adapter pour contourner ces blocs bas. Même si, avec un bilan de 14 sur 21 et une 3e place, rien n’est mal fait pour le Crossing.