Joueur du RSD Jette, Aldair Cruz Dos Santos évolue avec la sélection de Sao Tomé-et-Principe: "J'étais au marquage sur Osimhen il y a un mois"

De la P1 à un duel avec Zyech, Hakimi et Nabil Dirar

Lorsqu'Aldair Cruz Dos Santos a été appelé pour la première fois un sélection, le RSD Jette n'évoluait alors qu'en première provinciale. "À l’époque, mon cousin évoluait déjà en équipe nationale et il m’avait averti qu’ils allaient peut-être me convoquer. Ils sont venus voir mes matchs et mes entraînements et ont décidé de m’appeler", se souvient-il.

Pour son baptême du feu, Aldair a été gâté puisqu'il s'est retrouvé dans le stade de Rabat pour affronter le Maroc de Zyech, Hakimi, En-Nesyri et même d'un certain Nabil Dirar, que l'on a bien connu du côté de Bruges. "En l'espace de quelques joueurs, je suis passé d'un match de P1 à Bruxelles à un stade comble à Rabat. Malgré la pression, l'adversaire, j'avais très envie de montrer que j'avais le niveau pour jouer au sein de mon équipe nationale. Ma motivation était immense, le stress aussi. J'ai été gâté pour ma première avec des Zyech ou Dirar comme adversaires."

En duel avec Osimhen

Aujourd'hui, Aldair Cruz Dos Santos compte une dizaine de caps avec Sao Tomé-et-Príncipe, dont la dernière en date le 10 septembre dernier lors d'un match de qualification pour la CAN, face au Nigeria de Boniface et Osimhen. Le Jettois était d'ailleurs en duel direct avec l'ancien attaquant de Charleroi, aujourd'hui devenu une véritable star à Naples. "Nous étions déjà éliminés, nous avons perdu 6-0 là-bas mais c'était incroyable de se retrouver au duel face à un attaquant comme Osimhen. J'étais au marquage sur lui sur un corner, mais je n'ai rien pu faire pour l'empêcher de marquer. Au-delà du résultat, ça a été un sacré challenge d'affronter un tel attaquant et tant d'autres joueurs de haut niveau dans cette équipe."

Aldair Cruz Dos Santos, juste avant d'affronter le Nigeria d'Osimhen. ©pedrops

Deux de ses meilleurs moments avec la sélection, Aldair les a vécus en 2019 et en 2022 lors d'un tour éliminatoire pour rentrer dans une poule de qualification pour la CAN. Les deux fois face à l'Île Maurice. "En 2019, nous avions remporté nos deux matchs et en 2022, après notre victoire à domicile, nous avions partagé là-bas. Gagner le droit de rentrer dans une poule de qualification pour la CAN, ça a été deux grands moments pour toute la nation, à jamais gravés dans ma mémoire."

Le niveau du football santoméen, lui, se situe entre la D1B et la Nationale 1 chez nous. "La plupart des joueurs évoluent en D2 portugaise. Notre star, c’est notre attaquant, Louis Leal, qui a joué en D1 au Portugal et en D1 en Argentine", précise celui pour qui chaque sélection est une fierté. "Défendre les couleurs de son pays est une fierté pour n'importe quel joueur de football. Je suis heureux d'être avec eux, encore plus pour moi qui évolue dans un club amateur en Belgique. Tant que mon corps me le permettra, je continuerai avec plaisir cette formidable aventure. Je découvre plein de pays où je n'aurais peut-être jamais été et puis j'affronte des joueurs que très peu de footballeurs amateurs de mon niveau ont l'occasion de croiser."

Une expérience qu'il poursuivra dans un mois avec le début des qualifications pour la Coupe du monde contre la Tunisie et la Namibie.

Neuf années de fidélité au RSD Jette

Après avoir voyagé dans quelques clubs bruxellois, Aldair a posé ses valises du côté de Jette en 2014, pour ne plus jamais quitter le club depuis. "J'ai rencontré le président René Kruys lors de mon passage au Black Star et je l'ai naturellement suivi lorsqu'il est parti à Jette. C'est un club au sein duquel je me sens bien et je n'ai jamais vraiment eu de raisons de partir. Le président a toujours été correct vis-à-vis de ses joueurs, tout n'a pas toujours été rose à Jette, mais je me sens chez moi au RSD."