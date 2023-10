Les retrouvailles de Michel Delph (Jette) avec Ganshoren : “J’ai tourné la page de ce qui a été une belle aventure”

Michel, on suppose que ce derby face à Ganshoren sera très spécial pour vous ?

”C’est effectivement un match très particulier pour moi. J’ai vécu de belles choses à Ganshoren et même si la fin a été plus compliquée, je préfère regarder ce parcours de cinq ans dans son ensemble plutôt que de m’attarder sur un détail. Ça a été une très bonne période de ma carrière, je garde de bons souvenirs de mon passage à Ganshoren.”

En parlant de bons souvenirs, quels sont vos plus beaux moments vécus à Ganshoren ?

”Il y en a eu plusieurs. Je pointerais tout d’abord la montée de D3 en D2 mais aussi le sauvetage assez compliqué qui m’attendait à mon arrivée. Il y a eu ce parcours en Coupe de Belgique avec des victoires face à des formations de Nationale 1 ou encore cette avant-dernière saison où nous terminons à la 5e place, à égalité avec Rebecq, non loin de jouer le tour final. Sans oublier toutes ces rencontres faites au fil des années, dans un club très familial qui m’a laissé travailler.”

Un club qui vous a également permis d’effectuer vos premiers pas en tant que coach d’une équipe d’adultes.

”Je n’oublierai pas cette main tendue. Après les jeunes à Charleroi, Ganshoren m’a permis de faire mes premières armes chez les adultes. Ils m’ont fait confiance et j’ai fait en sorte de leur rendre cette confiance jour après jour.

Malgré cette fin précipitée…

”C’est le point négatif de mon aventure à Ganshoren. J’aurais préféré vivre une autre sortie mais le monde du football est fait de hauts et de bas. Il y a parfois des différends et il faut savoir s’arrêter, mais mon sentiment global reste positif. Et puis j’ai tourné la page pour en écrire une nouvelle.”

Ce nouveau chapitre, c’est à Jette que vous le vivez. Mais votre début d’aventure n’est pas celui dont vous aviez rêvé.

”C’est la première fois de ma carrière que je me retrouve confronté à une telle situation sur le plan comptable. Le groupe se cherche encore, je n’ai pas encore pu aligner mon équipe-type, ce qui m’oblige à trouver des parades chaque semaine. Et surtout, même si nous sommes en progrès en termes de contenu, des faits de jeu font basculer les rencontres en notre défaveur. Comme on l’a encore vécu le week-end dernier à Rebecq. Nous menions 1-2, nous aurions dû faire 1-3 et au lieu de ça, une décision arbitrale et un coup franc dévié à la 94e nous renvoient sur le chemin de la défaite.”

Pourtant, le discours était optimiste avant le début de saison.

”La situation est d’autant plus frustrante qu’en fin de saison dernière, j’avais accepté de venir aider l’équipe lors des deux derniers matchs et que nous avions pris un 4 sur 6 alors que le contexte était difficile et que le groupe était mentalement atteint. Ici, j’ai eu le temps de construire mon équipe et ma philosophie mais on est toujours en train de patauger. La situation est compliquée, pas facile à gérer mais je garde espoir. La première victoire nous servira de déclic mais elle doit venir au plus vite.”

guillement "Que ce soit Ganshoren ou une autre équipe, nous devons gagner."

Ce samedi contre votre ancien club ?

”Les deux clubs vivent la même chose, deux équipes avec cette mentalité bruxelloise si particulière qui compte sur ses individualités pour faire la différence et qui se nourrit de victoires. Mais que ce soit Ganshoren ou une autre équipe, nous devons gagner.”

Cela risque d’être un vrai derby de la peur.

”Un match à six points, comme celui que nous venons de vivre à Rebecq. Nous avons besoin de créer une dynamique positive et ça passera par un succès dans ce derby que personne ne veut perdre et que tout le monde doit absolument gagner.”