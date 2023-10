Jette remporte le derby de la peur et décroche sa première victoire : “Ça va nous enlever une sacrée pression”

Au pied du mur et à domicile, Jette parvenait à prendre la direction des opérations et à imposer son rythme à la rencontre. Avec un Virgone en pleine possession de ses moyens comme chef d’orchestre, les Jettois tentaient d’apporter le danger devant la cage de Nunez. Mais ça manquait clairement de rythme et de précision.

Dans une première mi-temps très pauvre, il fallait attendre les cinq dernières minutes pour voir le derby s’emballer. Soumah était accroché dans la surface et obtenait un penalty qui aurait dû placer Jette aux commandes. Mais comme face à Tournai début septembre, Traore manquait lamentablement le cadre. La confiance jettoise en prenait un coup et ça se ressentait directement dans son état d’esprit. Juste avant la pause, un contact très rugueux entre El Graichi et Rolfes mettait le feu aux poudres, provoquant l’exclusion de Pascal Pilotte. “Je suis exclu pour avoir protesté mon mécontentement alors que mon joueur perd deux dents sur cette action et que l’auteur de la faute ne prend qu’un jaune”, pestait le coach de Ganshoren.

Il fallait finalement attendre le second acte pour vibrer un peu. Toujours pas de spectacle, toujours autant de déchet mais des buts. Dès la reprise, le coup franc dévié de Virgone était prolongé chanceusement par Camara dans le but. Jette respirait enfin et doublait même la mise lorsque Virgone ponctuait brillamment une percée d’Orly.

Mais Jette a le don de se faire peur depuis le début de la saison et laissait Ganshoren relancer le suspense à sept minutes du terme sur un corner ponctué de la tête par Traore. Les dernières minutes (et les longs arrêts de jeu) étaient interminables pour les Jettois, Ganshoren poussait tant et plus, mais cette fois, Jette tenait bon et décrochait enfin sa première victoire de la saison. “Pour les spectateurs c’était un peu triste. On va dire que la moins mauvaise équipe a gagné mais dans notre situation, le plus important était de décrocher cette fameuse première victoire. Ce succès va nous enlever une sacrée pression des épaules”, souffle Michel Delph.

Même si rien n’est encore fait pour une équipe de Jette qui doit grandir dans ce championnat. “Nous avons mieux joué contre Rebecq, Binche et Tubize mais c’était un match spécial. Un derby contre une équipe qui n’a pas joué et a décidé de nous attendre. Les joueurs ont respecté ce que j’avais demandé, ils ont gagné mais maintenant, j’attends d’eux qu’ils évoluent. J’espère que cette victoire sera le déclic attendu, même si nous devons désormais affronter Rochefort et Mons.”

Un coach soutenu par son groupe, comme on l’a vu lorsque Virgone est venu fêter son but dans les bras de son entraîneur. “L’équipe est derrière moi, on est tous dans le même bateau et tout ça me fait plaisir. La mentalité et l’attitude étaient au rendez-vous, nous devons désormais grandir au niveau du jeu.”

Jette – Ganshoren 2-1

Jette : Suederick, Camara, Massa, Kouame, Bernadina (86e Gueye), Scarantino, El Graichi, Soumah (66e Ade), Orly, Virgone (74e Cruz Dos Santos), Traore (86e Kusala).

Ganshoren : Nunez, Rolfes (86e De Graeve), Tchoutang (58e Hamdi), Javorina, Pierret, Kabera, Camara, Famo (58e Amali), Afallah (74e Nendaka), Choffi, Traore.

Arbitre : M. Soors.

Avertissements : Afallah, Tchoutang, Famo, El Graichi, Bernadina, Chiffi, M. Traore, Suederick.

Les buts : 47e Camara (1-0), 70e Virgone (2-0), 83e O. Traore (2-1).