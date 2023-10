Pro à 16 ans, aujourd’hui à Jette, la trajectoire spéciale d’Alessio Virgone : “Je suis conscient que j’avais des qualités pour jouer plus haut”

Des débuts chez les pros à 16 ans

Alessio Virgone a débuté très tôt en équipe première. Dès l’âge de 16 ans, il effectuait déjà ses débuts chez les pros. C’était en 2013, à l’époque du FC Brussels. Lancé dans le grand bain, il a saisi sa chance et laissé entrevoir des choses intéressantes. “J’ai joué mon premier match chez les pros à l’âge de 16 ans avec le Brussels, lors d’un déplacement à l’Antwerp. Ça me fait toujours un petit quelque chose d’y repenser, encore plus que je vois le RWDM en D1A. On les a affrontés en amical, j’ai été les voir contre Lyon, c’est toujours spécial de retourner dans ce stade. Tout ça fait un peu partie de mon histoire à moi”, nous confie-t-il.

On l’a ensuite retrouvé au White Star Bruxelles. “Ça n’a pas été la meilleure page de ma carrière. Quand je suis parti du Brussels, j’avais été prêté à Zulte Waregem mais il y a eu des soucis avec des agents. Je me suis alors retrouvé au White Star où un conflit avec Monsieur Bico m’a relégué à la cave. J’ai ensuite dû me relancer, ce que j’ai fait à Dender et à Temse, avant de retourner côté francophone avec des passages à l’Olympic et à la RAAL.”

Des blessures au mauvais moment

Quand on effectue ses débuts chez les pros à l’âge de 16 ans et qu’on se retrouve une dizaine d’années plus tard en D2 ACFF, la porte des regrets reste ouverte. Alessio Virgone, lui, jette un regard lucide sur son parcours. “Le football pro me manque mais ça ne dépendait pas que de moi non plus. Je suis conscient que j’avais des qualités pour jouer plus haut, j’ai toujours donné le maximum mais j’ai vraiment eu un manque de chance aussi. Je n’ai peut-être pas côtoyé les bonnes personnes au bon moment, j’ai eu beaucoup de malchance au niveau des blessures aussi. À chaque fois que je parvenais à me sortir d’un trou, il y a eu des blessures. Une opération du genou, ma clavicule qui saute et m’oblige à rester six mois sur la touche alors qu’il y a des clubs de D1 qui viennent me voir. Quand j’étais à Dender, Emilio Ferrera venait de signer à OHL et il m’attendait là-bas. Mais pour l’une ou l’autre raison, ça ne s’est pas fait. Ça me fait un peu mal au coeur car je tenais vraiment à réussir dans le foot.”

Aujourd’hui, c’est le plaisir avant tout. Du côté de Jette où il vient d’entamer sa troisième saison. “Lors de mon arrivée à Jette, je sortais d’une saison très compliquée à la RAAL, entre cette année Covid et une opération au genou. J’avais besoin de me retrouver, de jouer près de chez moi et Jette m’a accueilli à bras ouverts. Je ne pensais pas rester aussi longtemps dans ce club mais je me sens bien à Jette, je suis apprécié, les dirigeants du club sont très agréables. Quand on se sent bien quelque part, pourquoi aller voir ailleurs ?”

Une première victoire avec Jette

Samedi, dans le derby contre Ganshoren, Jette a décroché sa première victoire de la saison. “Elle fait du bien car ça faisait un petit temps que nous l’attendions. Avec cette victoire, nous allons respirer un peu. Nous avions déjà vu un meilleur état d’esprit la semaine dernière à Rebecq, et nous l’avons confirmé ce week-end.”

Une rencontre au cours de laquelle Virgone a affiché une énorme envie, présent à chaque instant pour demander le ballon et faire jouer ses équipiers. “J’ai eu quelques soucis physiques en début de saison et j’ai mis un peu de temps pour revenir dans le groupe. Je suis rentré au jeu la semaine dernière en étant décisif, je le suis à nouveau ce week-end, j’ai voulu montrer au coach qu’il pouvait compter sur moi pour atteindre les objectifs de la saison.”

Un assist et un but samedi, Virgone travaille ses stats. “C’était mon souci les saisons précédentes. J’étais présent dans les passes mais pas assez dans les buts. Si je peux changer ça, j’en serai ravi.”

Et devenir le patron de cette formation jettoise. “Le coach m’a laissé cette liberté en n°10. Il voulait que je prenne les clés de l’entrejeu. Ce n’était pas évident ce week-end mais je sais qu’avec mon expérience, je peux apporter un plus à l’équipe. Elle a besoin de moi et je dois évoluer à mon meilleur niveau pour l’aider au mieux.”