Il y a cinq ans, Fabio Tonini lançait l’académie 360 Top Football Training à Bruxelles. Cinq ans plus tard, de nombreux jeunes sont passés par cette académie reconnue pour la qualité et le sérieux de son travail.

Mieux, elle va exporter sa méthodologie à l’étranger cet été. "360 Top Football Training passe à l’international", annonce fièrement Fabio Tonini. "Nous allons organiser un tout premier stage à l’étranger, à Tenerife, lors de la première semaine du mois de juillet. Un stage pour U10 et élites (U12 et U14) pour lequel 15 jeunes de notre académie seront sélectionnés et mélangés à six joueurs espagnols. Nous organisons ce stage avec nos clubs partenaires sur place, à savoir le CD Tenerife et le CD Marino, avec lequel nous travaillons depuis cinq ans et où nous avions déjà envoyé un de nos jeunes l’an dernier." (...)