152km parcourus et les chaussures de course signées par Vincent Kompany pour Zineddinne Elatlassi

Avec une discipline, une constance et motivation à toute épreuve, c’est Zineddine Elatlassi, 21 ans, qui remporte la palme du meilleur coureur du challenge. Le jeune joueur de l’équipe première du BX Brussels a parcouru 152 kilomètres en une semaine. Et il ne compte pas s’arrêter là. Le jeune sportif a l’intention d’encore faire bouger les jeunes la semaine prochaine en lançant un nouveau challenge pour les vacances. "Mon principal objectif dans ce challenge était d’être une source de motivation, et j’aimerais récompenser d’autres personnes avec un nouveau challenge”, a-t-il confié.





Du 14 au 20 décembre, les responsables de Represent BX, le projet social-sportif de football créé en 2013 par Vincent Kompany, ont lancé un défi à leurs membres et aux Bruxellois: courir 2020 kilomètres cumulés en l’espace d’une semaine. Très rapidement, l’engouement autour de l’initiative a été grand, à tel point que le challenge solidaire baptisé My Club = My Future 2020 a dépassé les attentes. Au total, 578 personnes ont participé à la course et 8841 kilomètres ont été parcourus.se félicitent les responsables du challenge.Molenbeek Rebels, FEFA et les trois clubs partenaires (FC Black Star, FC Forest et BX Brussels) de Represent BX ont bien entendu participé au challenge mais le RSC Anderlecht s’est également joint à la course, de quoi faire gonfler très rapidement le nombre de kilomètres et toucher encore plus de participants.