La commune de Molenbeek accueillera, les 24 et 25 juin, les premiers Urban Youth Games. Un événement soutenu par le Comité Olympique, qui a pour but de redonner espoir aux jeunes et redorer l'image de la commune après les attentats.

"C'est une grande fierté. C'est un projet extraordinaire et nous sommes heureux de l'accueillir ici." La bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux n'a pas caché sa joie de voir sa commune organiser les premiers Jeux Urbains de la jeunesse (les 24 et 25 juin 2019).

L'objectif est multiple. Dans un premier temps : redorer l'image de la ville qui a souffert après les tragiques événements de 2015 en France, et 2016 à Bruxelles. Ensuite, redonner espoir à la jeunesse bruxelloise qui incarne idées de demain via de l'initiation et non de la compétition pour éviter toute exclusion. Enfin, permettre une meilleure intégration du sport dans les écoles.

Deux jours, sept sports, plus de 1000 enfants

Imaginés par l'ancien sprinter Jacques Borlée et organisés conjointement par l'asbl Olympic Urban Festival et la ville de Molenbeek, ces Jeux Urbains réuniront, pendant deux jours, plus de 1000 enfants venus de Molenbeek et de 18 autres communes bruxelloises. Au programme : des sports individuels (Natation, judo, athlétisme, tennis) mais aussi collectifs (football, basket-ball, hockey sur gazon). Et ce, grâce au soutien des clubs, des fédérations mais aussi d'ambassadeurs à la renomée internationale.

Justine Henin, Toma Nikiforov, Amal Amjahid, Emilie Sinia ou encore la famille Borlée (Olivier, Kevin, Jonathan et Dylan), ces champions à l'ancrage local pour certains incarnent les valeurs défendues par ces Jeux Urbains. Présente à la conférence de presse de présentation, la hockeyeuse internationale Emilia Sinia n'a pas hésité lors de la proposition : "Je suis professeur d'éducation physique, joueuse internationale, membre de la ligue de hockey et enfin Molenbeekoise, difficile de ne pas adhérer à un projet avec lequel je partage autant de valeurs."

La jeune femme espère se servir de ces Jeux pour aider les éducateurs physiques à démocratiser la pratique à et en dehors l'école. "Les profs font le maximum avec ce qu'on leur donne mais ce n'est pas assez, regrette Emilie. Il faut au maximum simplifier l’accès au sport. Et que les clubs viennent rencontrer la population."

Il s'agira aussi de sortir les élèves du cadre scolaire. "Nous défendons l'idée que les enfants doivent s'exprimer à l’extérieur de l'école", précise la bourgmestre. Cette première édition servira d'introduction avant une nouvelle à échelle internationale l'an prochain, toujours à Molenbeek avec des enfants venus du monde entier.