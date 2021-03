Abdelilah Benaim est le nouveau coach du Futsal Jette Bruxelles Sébastien Sterpigny Le club était à la recherche d'un nouveau T1 depuis le départ de Miguel Da Silva. © DR

Depuis le départ de Miguel Da Silva, le Futsal Jette était à la recherche d'un nouvel entraîneur pour son équipe première. La direction a finalement jeté son dévolu sur Abdelilah Benaim, bien connu dans le monde du foot en salle bruxellois pour avoir transité par Anneessens et Schaerbeek.



Un choix qui s'est imposé naturellement. "La direction du CB Futsal Jette BXL CAP a pris sa décision en ce qui concerne le poste de T1 de notre équipe première. C'est Abdelilah Benaim qui a été désigné. Cet homme d'expérience qui connaît bien le milieu bruxellois puisqu'il a œuvré chez nos voisins d'Anneessens et Schaerbeek, a aussi coaché au Maroc, au Qatar et en Espagne. Il a également été le coach de la sélection nationale du Qatar. À ce parcours d'entraîneur, il faut rajouter ses années de présence comme joueur au plus haut niveau avec un long passage en Espagne, la référence européenne du futsal. C'est toute son expérience et sa passion qui nous ont convaincus. Nous le remercions vivement de se mettre à notre disposition pour développer notre projet", indique le club.