Arrivé en janvier, Abdennour Benamar (31 ans) veut apporter son expérience à Kosova.

Toujours embarqué en pleine course au maintien, avec une situation qui n’évolue pas très favorablement ces dernières semaines, le Kosova Schaerbeek n’a pas perdu espoir d’accrocher son maintien en D3 amateurs. Le club a même transféré deux joueurs dans le mercato, dont un certain Abdennour Benamar, qui avait marqué les esprits d’entrée en inscrivant un superbe but de près de 40 mètres face au RCS Brainois. Passé par Anderlecht, Utrecht et la D1 marocaine, ce joueur de 31 ans vient apporter toute son expérience.

Abdennour, pourquoi avez-vous décidé de rejoindre Kosova en janvier ?

“Je vis à Bruxelles, c’est ma ville, c’est juste à côté de chez moi et puis c’est un club très familial, très soudé, qui reflète un peu mes valeurs. Et puis Kosova a des ambitions, ce qui m’a motivé à signer ici.