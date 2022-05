Affaire Crossing - Binche: le comité sportif a décidé de... ne pas décider ce mercredi soir Bruxelles Sébastien Sterpigny La décision sera rendue prochainement sur e-kickoff. © sterpigny

C'est ce mercredi soir que le Crossing et Binche se présentaient devant le comité sportif pour plaider leur cause devant le comité sportif. Les débats ont été longs et assez tendus, l'attente qui a suivi la plaidoirie aussi.



Finalement, sur le coup de 20h30, on apprenait que le comité sportif avait décidé de... ne pas rendre son verdict directement aux clubs. "Le verdict sera publié sur e-kickoff", nous confie Erdal Sevik, le président du Crossing Schaerbeek. "Nous ne savons par contre pas quand cette décision sera rendue."



Deux scénarios semblent toutefois tenir la corde. "Le procureur nous a dit que soit les deux équipes seraient sanctionnées d'un forfait, soit que la rencontre serait à rejouer à huis clos."