Le joueur est libre depuis la fin de saison. En ces temps difficiles, il est même prêt à rebondir dans un club du Top en P1…

Le milieu de terrain ne s’attendait pas à patauger de la sorte pour se retrouver un club. Libre comme l’air depuis la fin de championnat 2019-2020 catastrophique du Léo, Alex Karagianis essaie tant bien que mal de prendre son mal en patience. Exilé en Grèce où il était en test à Panionios (équipe de D2), il vient d’apprendre que la formation serait rétrogradée en D4 à cause de problèmes financiers. Le Covid-19 est passé par-là… et n’a rien arrangé. “La Grèce et l’argent… vous connaissez la chanson”, avançait le médian créatif. Cette nouvelle est bien malheureuse pour lui car le joueur était prêt à quitter la Belgique pour de bon et se relancer dans son pays d’origine. “C’est une vraie galère, j’ai l’impression qu’il n’y a plus rien de taillé pour moi. J’aimerais retrouver le plaisir du foot mais pas à n’importe quel niveau”. (...)