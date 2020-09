Passé par le RSCA, Benfica B ou la réserve de Gand, Alexis Scholl a vécu pas mal de situations douloureuses malgré son jeune âge.

Vingt-quatre ans mais il force le respect. Alexis Scholl peut donner des leçons de vie à beaucoup d’entre nous. Le ket de Bruxelles, qui a été formé au RSCA jusqu’en réserve, a connu beaucoup de belles choses chez les Mauves dont la Youth League. "J’ai de bons souvenirs, mais il y a aussi pas mal d’histoires qui m’ont beaucoup touché. C’est un milieu spécial, on ne le présente plus", expliquait le back gauche.

Mais Alexis a un mental d’acier. Celui qui a été rejeté de Neerpede après de longues années de bons et loyaux services a ensuite transité par Lisbonne. "J’ai vécu une aventure à l’étranger à Benfica, l’un des plus grands clubs d’Europe. Peu de personnes peuvent dire de même. Je pense être un privilégié, j’ai eu la chance de jouer avec des gars comme Joao Félix (Atlético Madrid), Renato Sanches (LOSC) ou bien Adel Taarabt (Benfica). Cela restera gravé dans ma mémoire." Malheureusement, sur place, un jeu d’agents et d’entourloupes lui a barré la route d’une carrière qui s’annonçait prometteuse. (...)