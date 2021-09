Boxeur thaï professionnel et pratiquant de MMA, le Bruxellois Alka Matewa est à l’affiche de la série Braqueurs, diffusée depuis le 24 septembre sur Netflix. Un premier rôle important pour celui qui avait déjà tourné dans quelques clips. Une expérience incroyable qu’il a vécue à 100 %, comme il le fait lors de chacun de ses combats.

Alka, comment vous êtes-vous retrouvé dans une série Netflix ?

"Un ami m’a un jour ramené un flyer pour un casting. Ils cherchaient des blacks sportifs de ma tranche d’âge. Au début, je n’étais pas très tenté mais ma femme m’a poussé à le faire. Il s’agissait de mon premier casting pour un film. Je n’ai pas été pris car je ne correspondais pas au personnage mais les casteurs ont apprécié mon jeu et m’avaient dit qu’ils me trouveraient autre chose. J’ai ensuite rencontré Julien Leclercq, le réalisateur de Braqueurs. J’ai fait un test dans son bureau et au bout d’une minute il était convaincu. 3-4 jours plus tard, j’étais pris."

Dans quel rôle?

"Celui d’un braqueur. (...)