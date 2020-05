L’objectif est de récolter 6000 masques pour ses membres atteints d’un handicap mais aussi les les différents centres et écoles spécialisées à Bruxelles.

Depuis le début du confinement, l’AMA Jeunesse Gym fait tout pour garder le contact avec ses membres. Un lien d’autant plus important que les élèves de l’AMA Jeunesse Gym sont atteints d’un handicap. Durant plusieurs semaines, c’est donc au travers de vidéos postées sur les réseaux sociaux que les membres ont pu continuer la pratique des arts martiaux.A l’heure du déconfinement, un nouveau défi se présente pour les responsables de l’asbl, celui d’assurer un retour tout en sécurité des membres aux entraînements collectifs. Pour y parvenir, Alayyan Mahmoud, responsable de l’AMA Jeunesse Gym ASBL, et son équipe, ont lancé une vaste campagne de récolte de masques.L’ambition est grande pour l’asbl mais elle a déjà pu compter sur le soutien de nombreuses personnalités et anonymes.Une campagne que vous pouvez suivre et soutenir sur la page Facebook de l’AMA Jeunesse Gym