Amal Amjahid vient certainement de vivre les semaines les plus spéciales de sa carrière. Après un peu plus de 14 mois sans la moindre compétition, la faute à la crise sanitaire, la Molenbeekoise s’est emparée d’une médaille de bronze aux championnats du monde professionnels de Ju-Jitsu organisés à Abu Dhabi.

Un résultat d’autant plus satisfaisant que la préparation fut loin d’être idéale pour Amal. "Il s’agissait de l’édition 2020 d’un championnat du monde qui avait déjà été annulé à trois reprises. On nous avait dit que la date prévue en avril devrait à nouveau être reportée et puis deux semaines avant la compétition, j’ai reçu une invitation pour y participer. J’ai longtemps hésité pour plusieurs raisons. La première, c’est que ma préparation fait des vagues depuis plus d’un an et que j’ai été privée de mes partenaires d’entraînement pourtant indispensables à mon évolution", débute-t-elle.