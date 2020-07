Amaury Mabika quitte le RWDM et rejoint Londerzeel © Sterpigny Bruxelles Sébastien Sterpigny

Longtemps blessé, le médian va relever un nouveau défi la saison prochaine.



Amaury Mabika, c'était l'un des talents prometteurs du RWDM. Auréolé d'un titre de champion avec le club molenbeekois, il a ensuite vécu une aventure plus compliquée en raison d'une grave blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant de longs mois.



Finalement, ce lundi, le club a annoncé que Mabika quittait le RWDM pour s'engager avec Londerzeel. "Après 1 titre et de nombreux services rendus, Amaury peut nous quitter avec le sentiment du travail accompli. Merci pour tout et bonne chance pour la suite de ta carrière", indique le club.