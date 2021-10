L’annonce du départ d’Amaury Toussaint pour Stockel faite vendredi soir avait surpris beaucoup de monde et alimenté les discussions. Une information qui a suscité pas mal de réactions mais que le principal intéressé nous a confirmée ce dimanche. Il reprendra bien la direction de l’équipe première de Stockel cette semaine.

"Les dirigeants de Stockel m’ont contacté il y a une dizaine de jours pour me solliciter. Nous nous sommes revus une deuxième fois en semaine et nous avons trouvé un accord. Une grosse réunion est encore prévue en interne mardi et je devrais diriger officiellement mon premier entraînement mardi ou jeudi. (...)