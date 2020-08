Amical: Ganshoren se promène sur la pelouse de Chastre (0-7) Bruxelles Sébastien Sterpigny

Les attaquants ganshorenois ont travaillé leurs gammes. © Moisse

C’est sur la pelouse de Chastre (P2) que Ganshoren disputait une nouvelle joute amicale ce vendredi soir. Une rencontre à sens unique, dominée de la tête et des épaules par une formation séduisante qui aura travaillé ses gammes offensives.



Un doublé de Grisez, un but de Kumba et un autre de Nendaka permettaient à Ganshoren de prendre le large en première période. Après la pause, Bryan W’Olinga, en test, démontrait toutes ses qualités en plantant deux buts alors que David Otu Tomi parachevait le travail en inscrivant le septième et dernier but de la rencontre.



Les buts: 4e et 20e Grisez (0-1 et 0-2), 36e Kumba (0-3), 44e Nendaka (0-4), 69e et 79e Bryan W’Olinga (0-5 et 0-6), 81e David Otu Tomi (0-7).