Ce samedi, les Maîtres du Temps sont revenus pour une deuxième édition. 128 concurrents ont enchaîné les boucles avec l’espoir d’accumuler le plus de kilomètres possible. Un challenge que les frères Xhonneux ont décidé de relever du côté de la capitale. En duo, Frédéric et Marc ont repoussé leurs limites pour valider respectivement 13 et 14 boucles de 4 km.

L’occasion pour ces deux compétiteurs dans l’âme de retrouver un peu plus de sensations que lors d’un entraînement. "