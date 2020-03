En juin 2016, au terme de sa première saison en Nationale 1, Anneessens 25 réalisait l’incroyable exploit de remporter la Coupe de Belgique en s’imposant 3-2 en finale face à la terrible formation d’Hoboken. Quatre ans plus tard, et alors qu’Anneessens disputera un quart de finale aller de Coupe de Belgique ce vendredi face à Hoboken Ster, nous avons réuni trois des héros de l’époque : Mohamed Zinebioui, Brahim El Jomaile et Mustapha Rezki.

Et rien qu’à l’évocation de ce match, les souvenirs remontent. "Il m’arrive encore de la regarder la vidéo de ce match, confie Brahim El Jomaile. Nous venions d’accéder à la N1 et nous étions l’invité surprise de cette finale. Nous étions loin d’avoir la meilleur