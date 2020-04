Annoncé à Ganshoren, Mbenti s’engage finalement au Crossing © crossing Bruxelles Sébastien Sterpigny

Retournement de situation dans le transfert de l’ancien Montois.



Il y a quelques jours, le FC Ganshoren annonçait l’arrivée de Rodigue Mbenti, l’ancien Montois et Walhinois. Mais ce jeudi, le joueur a changé d’avis et a décidé de s’engager avec le club du Crossing Schaerbeek, qui évoluera en D3 amateurs, soit une division en-dessous de celle des Ganshorenois.



De quoi provoquer la colère des dirigeants de Ganshoren. "Etant ,lui aussi, fortement sollicité ces derniers temps par pas mal de clubs, malgré la publication d'un accord, Monsieur Mbenti a souhaité rompre l’accord qu’il avait conclu avec le club. Il a finalement opté pour un challenge, plus lucratif ! Restant fidèle à ses convictions sportives et extra-sportives, le club a donc été forcé ce jour de constater que monsieur Mbenti ne fera pas partie du noyau et de l'aventure en D2 avec le FCG la saison prochaine. Nous vivons un drôle d'époque a tout point de vue."